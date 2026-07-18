Такого нет в легковых: россиянам назвали яркую фишку нового МАЗа

«Кабина, в целом, типовая, с большим числом мест для документов и мелких вещей. Было странно увидеть сиденья (их три) с отделкой из перфорированной экокожи. И вдвойне странно — обнаружить, что у водительского кресла есть и обогрев, и вентиляция», — перечислил позитивные особенности интерьера новых МАЗов эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

МАЗ Тарго 8 снабжен изотермическим фургоном для перевозки продуктов и других грузов, чувствительных к перепадам температур. Под капотом — дизель мощностью 151 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полная масса машины — 8 тонн, грузоподъемность шасси — 3 650 кг.

МАЗ Тарго 10 позиционируется как универсальное шасси, которое можно адаптировать под различные задачи: от бортового тентованного фургона до спецтехники. У него дизель мощностью 162 л.с., 6-ступенчатая «механика» и также коробку отбора мощности для привода навесного оборудования. Полная масса машины — 10 тонн.

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