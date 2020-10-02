Рамный внедорожник Wey подготовили для экспедиций

Представленный на Пекинском автосалоне образец получил расширители колёсных арок из неокрашенного пластика и альтернативные пружины в подвеске. На крыше установили багажник для экспедиционного оборудования и бокс, а колёса обули во внедорожные покрышки. Подробностей об экспедиционной версии мало, зато известны характеристики стандартного Tank 300: в движение его приводит бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
Фото: CarNewsChina.com
У Tank 300 – независимая передняя подвеска спереди и неразрезной мост сзади, полный привод с блокируемой муфтой в приводе передних колес, понижающая передача и блокировки обоих дифференциалов. Предусмотрены девять режимов работы ездовой электроники и «внедорожный» круиз-контроль Crawl Control.
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Дорожный просвет внедорожника составляет 224 миллиметра, углы въезда и съезда – 33 и 34 градуса соответственно. По заявлениям автопроизводителя, Tank 300 может форсировать броды глубиной до 700 миллиметров и заезжать на 70-градусный подъём.
Wey Tank 300 будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами, а вот экспедиционную версию, с большой долей вероятности, выпустят только для внутреннего рынка.