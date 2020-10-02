10:40

Рамный внедорожник Wey подготовили для экспедиций

Новинку на заводе доукомплектовали лебёдкой, силовыми бамперами, багажником на крыше и дополнительным светом

Экспедиционная версия Wey Tank 300 © CarNewsChina.com
Лиза Будрина
Бренд Wey, принадлежащий Great Wall, представил заводскую модификацию рамного внедорожника Tank 300: новинку подготовили для экспедиций и езде по пересечённой местности. Усилиями автопроизводителя автомобиль дооснастили силовыми бамперами, дугой для крепления дополнительного освещения и лебёдкой.

Представленный на Пекинском автосалоне образец получил расширители колёсных арок из неокрашенного пластика и альтернативные пружины в подвеске. На крыше установили багажник для экспедиционного оборудования и бокс, а колёса обули во внедорожные покрышки. Подробностей об экспедиционной версии мало, зато известны характеристики стандартного Tank 300: в движение его приводит бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Reload
1 / 3

Экспедиционная версия Wey Tank 300

Фото: CarNewsChina.com

У Tank 300 независимая передняя подвеска спереди и неразрезной мост сзади, полный привод с блокируемой муфтой в приводе передних колес, понижающая передача и блокировки обоих дифференциалов. Предусмотрены девять режимов работы ездовой электроники и «внедорожный» круиз-контроль Crawl Control.

Стандартный Wey Tank 300

autohome.com.cn

Дорожный просвет внедорожника составляет 224 миллиметра, углы въезда и съезда 33 и 34 градуса соответ­ственно. По заявлениям автопроизводителя, Tank 300 может форсировать броды глубиной до 700 миллиметров и заезжать на 70-градус­ный подъём.

На российском заводе Haval заметили новинку Wey

Wey Tank 300 будет продаваться не только в Китае, но и за его пределами, а вот экспедиционную версию, с большой долей вероятности, выпустят только для внутреннего рынка.

Источник: CarNewsChina.com