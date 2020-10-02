Рамный внедорожник Wey подготовили для экспедиций

Представленный на Пекинском автосалоне образец получил расширители колёсных арок из неокрашенного пластика и альтернативные пружины в подвеске. На крыше установили багажник для экспедиционного оборудования и бокс, а колёса обули во внедорожные покрышки. Подробностей об экспедиционной версии мало, зато известны характеристики стандартного Tank 300: в движение его приводит бензиновый турбомотор объёмом 2,0 литра мощностью 245 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.