На российском заводе Haval заметили новинку Wey

Очевидец, сделавший фотографию, утверждает, что в будущем кроссовер Wey (предположительно, речь идёт о модели VV7) может прийти на смену кросс-купе Fx7, но официального подтверждения этой информации нет. Более того, производство Fx7 было запущено сравнительно недавно, осенью 2019 года. Если автомобили под брендом Wey и доберутся до российского рынка, то, вероятно, их будут продавать параллельно с существующими моделями Haval.
В модельной линейке Wey представлены автомобили как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными установками. Кроссовер VV7 из числа первых. Он комплектуется турбомотором объёмом 2,0 литра и мощностью 227 лошадиных сил. По габаритам вседорожник превосходит Haval F7: 4760x1931x1655 против 4620х1846х1690. Колёсная база VV7 составляет 2950, а F7 – 2725 миллиметров.
В Китае Wey VV7 комплектуется адаптивным круиз-контролем, системой автоматической парковки, камерами кругового обзора и трёхзонным климат-контролем. Цены начинаются от 169,8 тысячи юаней (примерно 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, Haval F7 стоит в России от 1 489 000 рублей, а F7x – от 1 539 000 рублей.
На снимке также можно заметить модель Great Wall Pao, которая припаркована рядом с Wey. О планах по выводу на российский рынок пикапов Great Wall стало известно ещё в феврале. Тогда сообщалось, что до конца 2020 года в стране появятся две новинки: Pao и более доступный Wingle 7.