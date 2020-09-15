На российском заводе Haval заметили новинку Wey

Очевидец, сделавший фотографию, утверждает, что в будущем кроссовер Wey (предположительно, речь идёт о модели VV7) может прийти на смену кросс-купе Fx7, но официального подтверждения этой информации нет. Более того, производство Fx7 было запущено сравнительно недавно, осенью 2019 года. Если автомобили под брендом Wey и доберутся до российского рынка, то, вероятно, их будут продавать параллельно с существующими моделями Haval.

В модельной линейке Wey представлены автомобили как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными установками. Кроссовер VV7 из числа первых. Он комплектуется турбомотором объёмом 2,0 литра и мощностью 227 лошадиных сил. По габаритам вседорожник превосходит Haval F7: 4760x1931x1655 против 4620х1846х1690. Колёсная база VV7 составляет 2950, а F7 – 2725 миллиметров.