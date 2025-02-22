У внедорожника Tank 400 появится 864-сильная модификация

Great Wall не скрывает, что система Hi4-Z более «городская», и на тяжёлом бездорожье себя лучше показывает классическая схема. Зато новый гибрид должен быть динамичнее и экономичнее. Общий запас хода в смешанном цикле WLTC составит 1100 километров. Интересно, что негибридных бензиновых модификаций в Китае у Tank 400 пока нет, хотя в России продаётся только такая.