В России начались продажи 394-сильного гибрида Tank 500

В России начались продажи 394-сильного гибрида Tank 500Базовая версия Urban, для сравнения, стоит 6 799 000 без скидок
Установка Tank 500 Hi-Charge состоит из двухлитрового турбомотора и электродвигателя. На пике она выдает 394 силы и 750 Нм крутящего момента. Привод полный типа Torque-on-Demand, есть три блокировки дифференциалов. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 6,9 секунды, в среднем расходуя 8,4 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Электромотор запитывается от литий-ионной батареи емкостью 37,1 киловатт-часа. На чистом электричестве Tank может проехать до 115 километров. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током до 53 киловатт.
Углы въезда и съезда пятиметрового внедорожника — 29,5° и 24° соответственно, глубина преодолеваемого брода — до 800 миллиметров.
В оснащение новой версии входят, например, 19-дюймовые колесные диски, доводчик пятой двери, кожа Наппа в салоне, вентиляция и массаж всех сидений. Сзади есть собственный экран управления климат-контролем, который также можно включать дистанционно через мобильное приложение.
В медиасистему, которая обновляется по воздуху, встроены сервисы «Яндекса»; есть голосовой помощник, отзывающийся на Hi/Hello Great Wall. Он распознает более 800 команд.
Ранее аналитики выяснили, что отношение россиян к китайским машинам за последние три года успело измениться. Оно стало скорее нейтральным, чем негативным, но теперь владельцы формулируют претензии более конкретно. Например, они жалуются на коррозию кузова, нехватку запчастей и слабую адаптацию к российским условиям.