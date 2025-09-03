В России начались продажи 394-сильного гибрида Tank 500

Ранее аналитики выяснили, что отношение россиян к китайским машинам за последние три года успело измениться. Оно стало скорее нейтральным, чем негативным, но теперь владельцы формулируют претензии более конкретно. Например, они жалуются на коррозию кузова, нехватку запчастей и слабую адаптацию к российским условиям.