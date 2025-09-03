Новости
Опубликовано 03 сентября 2025, 16:20
1 мин.

В России начались продажи 394-сильного гибрида Tank 500

Базовая версия Urban, для сравнения, стоит 6 799 000 без скидок
Great Wall запустила российские продажи новой версии Tank 500. Первые экземпляры подзаряжаемого гибридного внедорожника уже отправлены в дилерские центры, сообщила пресс-служба китайского концерна. Стоимость «Танка», оснащенного PHEV-установкой мощностью 394 лошадиные силы, составляет 7 299 000 рублей, включая НДС. Трейд-ин даст скидку в 300 тысяч, а еще 100 тысяч снимут за «лояльный» трейд-ин — то есть если сдать автомобиль марки Tank, Haval, Great Wall либо Ora.
Установка Tank 500 Hi-Charge состоит из двухлитрового турбомотора и электродвигателя. На пике она выдает 394 силы и 750 Нм крутящего момента. Привод полный типа Torque-on-Demand, есть три блокировки дифференциалов. С места до «сотни» внедорожник разгоняется за 6,9 секунды, в среднем расходуя 8,4 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Электромотор запитывается от литий-ионной батареи емкостью 37,1 киловатт-часа. На чистом электричестве Tank может проехать до 115 километров. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током до 53 киловатт.

Углы въезда и съезда пятиметрового внедорожника — 29,5° и 24° соответственно, глубина преодолеваемого брода — до 800 миллиметров.

В оснащение новой версии входят, например, 19-дюймовые колесные диски, доводчик пятой двери, кожа Наппа в салоне, вентиляция и массаж всех сидений. Сзади есть собственный экран управления климат-контролем, который также можно включать дистанционно через мобильное приложение.

В медиасистему, которая обновляется по воздуху, встроены сервисы «Яндекса»; есть голосовой помощник, отзывающийся на Hi/Hello Great Wall. Он распознает более 800 команд.

Ранее аналитики выяснили, что отношение россиян к китайским машинам за последние три года успело измениться. Оно стало скорее нейтральным, чем негативным, но теперь владельцы формулируют претензии более конкретно. Например, они жалуются на коррозию кузова, нехватку запчастей и слабую адаптацию к российским условиям.