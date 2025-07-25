В России представлен 394-сильный гибрид Tank 500 Hi-Charge

В России представлен 394-сильный гибрид Tank 500 Hi-ChargeПродажи стартуют в III квартале нынешнего года
В составе силовой установки Tank 500 Hi-Charge — двухлитровый турбомотор и электродвигатель, расположенный сразу за ним. На пике система развивает 394 силы и 750 Нм крутящего момента. То есть, это мощнейший 500 в гамме. Следующий по мощности Tank 500 Blacktrail оборудован бензиновым мотором V6 объемом 3,0 литра, выдающим 354 силы.
Электромотор запитывается от батареи емкостью 37,1 киловатт-часа, которую можно заряжать от источников как переменного, так и постоянного тока. Только на электротяге внедорожник проедет 115 километров. Расход топлива «по паспорту» — 8,4 литра на 100 километров пути. Привод полный типа Torque-on-Demand, есть три блокировки дифференциалов.
Снаружи PHEV-версия Tank 500 отличается колесными дисками иного дизайна размерностью 19 дюймов. Габариты, вероятно, такие же, как и у других исполнений — 5078 миллиметров в длину, 1934 в ширину и 1905 в высоту при 2850-миллиметровой колесной базе. Однако салон исключительно пятиместный — третий ряд не позволяет установить батарея.
Новинке обещаны двойные стекла, функции вентиляции и массажа всех кресел, тачскрин для второго ряда и шторки с электроприводом, а также отделка кожей Nappa.
В Китае тем временем приготовили обновление Tank 500. Ожидаются легкие изменения во внешности и новые технологии, включая систему помощи водителю третьего поколения Coffee Pilot Ultra и продвинутый лидар. Премьера состоится уже сегодня.