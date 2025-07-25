В России представлен 394-сильный гибрид Tank 500 Hi-Charge

В составе силовой установки Tank 500 Hi-Charge — двухлитровый турбомотор и электродвигатель, расположенный сразу за ним. На пике система развивает 394 силы и 750 Нм крутящего момента. То есть, это мощнейший 500 в гамме. Следующий по мощности Tank 500 Blacktrail оборудован бензиновым мотором V6 объемом 3,0 литра, выдающим 354 силы.

Электромотор запитывается от батареи емкостью 37,1 киловатт-часа, которую можно заряжать от источников как переменного, так и постоянного тока. Только на электротяге внедорожник проедет 115 километров. Расход топлива «по паспорту» — 8,4 литра на 100 километров пути. Привод полный типа Torque-on-Demand, есть три блокировки дифференциалов.