Большой внедорожник Tank 800 сфотографировали на дороге

Tank 800 был анонсирован еще в 2021 году — тогда был представлен предсерийный прототип. Спустя два года компания приступила к испытаниям новинки на дорогах общего пользования и тестирует ее до сих пор.

По предварительным данным, «восьмисотый» получит тот же силовой агрегат, что и Tank 500: трехлитровую «турбошестерку» мощностью 354 лошадиные силы с довеском в виде стартер-генератора. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, знакомый по тому же 500-му. Но есть и другая версия: некоторые журналисты прочат Tank 800 полноценную гибридную установку с ДВС и электромотором.