Большой внедорожник Tank 800 сфотографировали на дороге

Большой внедорожник Tank 800 сфотографировали на дорогеНовая модель станет флагманом линейки Tank
Китайская марка Tank вывела на тесты свой самый большой внедорожник. Россияне уже знакомы с Tank, суббрендом Great Wall, — на нашем рынке продаются две модели с индексами 300 и 500. Между тем, в Китае продолжаются испытания третьего «Тэнка», который получит обозначение 800. Это будет флагман модельной линейки — самый большой и дорогой автомобиль марки. Китайские СМИ публикуют свежие шпионские фотографии новинки, ну а мы собрали все то, что о ней уже известно.
Tank 800 был анонсирован еще в 2021 году — тогда был представлен предсерийный прототип. Спустя два года компания приступила к испытаниям новинки на дорогах общего пользования и тестирует ее до сих пор.
По предварительным данным, «восьмисотый» получит тот же силовой агрегат, что и Tank 500: трехлитровую «турбошестерку» мощностью 354 лошадиные силы с довеском в виде стартер-генератора. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, знакомый по тому же 500-му. Но есть и другая версия: некоторые журналисты прочат Tank 800 полноценную гибридную установку с ДВС и электромотором.
Одно известно наверняка: Tank 800 превзойдет по комфорту и уровню оснащения модель с индексом 500. У «восьмисотого» будет роскошный салон с посадочной формулой 2+2 — то есть с двумя раздельными креслами на втором ряду. Задние сиденья оборудуют электрорегулировками, массажем, вентиляцией и подогревом. Для пассажиров второго ряда предложат сенсорные панели управления основными функциями, например, мультимедийной системой и климат-контролем.
Ожидается, что 800-й получит независимую подвеску, пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы, как и у одноименного концепт-кара 2021 года. А его характерной чертой станет прямоугольная радиаторная решетка в массивной окантовке, узор которой составляют вертикальные ламели — их как раз хорошо видно на новых шпионских фотографиях.
В случае, если Tank 800 доберется до российского рынка — а у него есть на это все шансы, — он может заменить россиянам ушедший Mercedes-Benz GLS и другие полноразмерные премиальные внедорожники европейских марок.