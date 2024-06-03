Продажи Tank в России взлетели на 368 процентов

Согласно официальному российскому сайту Tank, внедорожник с индексом 300 по состоянию на начало лета стоит от 4 199 000 до 4 799 000 рублей за автомобили 2024 модельного года без учета скидок. Он доступен с безальтернативным бензиновым мотором объемом 2,0 литра и двумя вариантами полного привода. Первый — с жeстко подключаемой передней осью, а второй — с многодисковой муфтой в приводе передних колес. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат.

По данным «Автомаркетолога», Tank 300 в прошлом месяце разошелся в количестве 1336 экземпляров, что на 259 процентов больше, чем было продано в апреле 2023 года.