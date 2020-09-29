Имя Taraschi возродят для нового итальянского суперкара

Машины Giaur четырежды побеждали в гонке на выносливость «Тысяча миль» (Mille Miglia), а также в классе Sport 750 на Targa Florio в 1948 году. В середине 50-х Тараски занялся тюнингом легковых моделей Fiat, и посвятил этому около восьми лет жизни.

В память об отце и его вкладе в автоспорт, Тацио Тараски разработал суперкар Taraschi Berardo, выдержанный в стиле автомобилей Giaur. На тизере можно рассмотреть только очертания машины, выступающие крылья и плавные изогнутые линии – явная отсылка к 750 Champion Sport. Из современных решений – светодиодная оптика с изогнутыми дневными ходовыми огнями и воздухозаборник на капоте.