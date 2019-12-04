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17:04

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Индийская фирма показала серийную версию модели Altroz

© Tata
Сергей Ильин
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль». Новинка отличается клиренсом 165 миллиметров и, по оценкам индийского филиала AutoCar, будет стоить от 500 тысяч рупий (около 450 тысяч рублей по текущему курсу).

Компания Tata — крупнейший автопроизводитель Индии, однако модульная «тележка» ALFA, которая легка в основу Altroz — первая для автогиганта. Архитектура шасси проверенная: спереди подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая балка, привод — на переднюю ось. Новая платформа разработана с перспективой выпуска гибридных и электрических моделей разного размера.

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Хэтчбек Altroz по размерам сравним с Lada Granta с тем же типом кузова: колёсная база индийского автомобиля — 2,5 метра, а от переднего до заднего бампера 3990 миллиметров. Снаряжённая масса новинки — от 1,05 до 1,15 тонны. На старте продаж Altroz предложат с бензиновым трёхцилиндровым мотором 1.2 мощностью 77 лошадиных сил (86 Нм крутящего момента) и дизельной «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра мощностью 90 лошадиных сил (200 Нм крутящего момента). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой».

Силовые агрегаты и габаритные размеры Tata Altroz выбраны не случайно: местное законодательство предусматривает налоговые льготы для автомобилей длиной менее четырёх метров с бензиновыми двигателями объёмом менее 1,2 литра и дизельными моторами объёмом менее 1,5 литров.

Tata Altroz интерьер

Салон хэтчбека оборудован мультимедиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой голосовых команд, топ-версии оснащаются круиз-контролем, виртуальной панелью приборов, запуском двигателя с кнопки и фоновой подсветкой салона. В течение полугода Tata обещает выпустить «двухпедальную» версию с роботизированной трансмиссией собственной разработки и 102-сильным турбомотором 1.2.

Продажи Tata Altroz на внутреннем рынке начнутся в ближайшие недели. Индийской малолитражке придётся конкурировать с Suzuki Baleno, Toyota Glanza, Hyundai i20 и Honda Jazz. Ожидается, что цена максимально оснащённой версии с турбодизелем не превесит 800 тысяч рупий (716 тысяч рублей по текущему курсу). Через год Tata планирует запустить серийное производство полностью электрической версии Altroz EV с запасом хода до 300 километров.

В России легковая линейка марки Tata официально никогда не продавалась. О перспективах продаж модели Altroz за пределами Индии пока не сообщается.

Источник: AutoCar India