Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata — крупнейший автопроизводитель Индии, однако модульная «тележка» ALFA, которая легка в основу Altroz — первая для автогиганта. Архитектура шасси проверенная: спереди подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая балка, привод — на переднюю ось. Новая платформа разработана с перспективой выпуска гибридных и электрических моделей разного размера.
Хэтчбек Altroz по размерам сравним с Lada Granta с тем же типом кузова: колёсная база индийского автомобиля — 2,5 метра, а от переднего до заднего бампера 3990 миллиметров. Снаряжённая масса новинки — от 1,05 до 1,15 тонны. На старте продаж Altroz предложат с бензиновым трёхцилиндровым мотором 1.2 мощностью 77 лошадиных сил (86 Нм крутящего момента) и дизельной «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра мощностью 90 лошадиных сил (200 Нм крутящего момента). Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой».
Силовые агрегаты и габаритные размеры Tata Altroz выбраны не случайно: местное законодательство предусматривает налоговые льготы для автомобилей длиной менее четырёх метров с бензиновыми двигателями объёмом менее 1,2 литра и дизельными моторами объёмом менее 1,5 литров.
Tata Altroz интерьер
Салон хэтчбека оборудован мультимедиасистемой с 7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой голосовых команд, топ-версии оснащаются круиз-контролем, виртуальной панелью приборов, запуском двигателя с кнопки и фоновой подсветкой салона. В течение полугода Tata обещает выпустить «двухпедальную» версию с роботизированной трансмиссией собственной разработки и 102-сильным турбомотором 1.2.
Продажи Tata Altroz на внутреннем рынке начнутся в ближайшие недели. Индийской малолитражке придётся конкурировать с Suzuki Baleno, Toyota Glanza, Hyundai i20 и Honda Jazz. Ожидается, что цена максимально оснащённой версии с турбодизелем не превесит 800 тысяч рупий (716 тысяч рублей по текущему курсу). Через год Tata планирует запустить серийное производство полностью электрической версии Altroz EV с запасом хода до 300 километров.
В России легковая линейка марки Tata официально никогда не продавалась. О перспективах продаж модели Altroz за пределами Индии пока не сообщается.