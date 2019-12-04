Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Продажи Tata Altroz на внутреннем рынке начнутся в ближайшие недели. Индийской малолитражке придётся конкурировать с Suzuki Baleno, Toyota Glanza, Hyundai i20 и Honda Jazz. Ожидается, что цена максимально оснащённой версии с турбодизелем не превесит 800 тысяч рупий (716 тысяч рублей по текущему курсу). Через год Tata планирует запустить серийное производство полностью электрической версии Altroz EV с запасом хода до 300 километров.

В России легковая линейка марки Tata официально никогда не продавалась. О перспективах продаж модели Altroz за пределами Индии пока не сообщается.