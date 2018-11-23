Раскрыт интерьер индийского кроссовера на платформе Land Rover

Судя по снимку, оказавшемуся в распоряжении Autocar India, кроссовер получит разделенную надвое переднюю панель, в центре которой расположится совмещенный с блоком управление «парящий» дисплей мультимедийной системы. Его выпускает фирма Visteon, разработавшая цифровую «приборку» для Range Rover Velar. Комплекс совместим с Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Аудиосистема — Harman Kardon.
Tata Harrier построен на адаптированной платформе D8 от Land Rover Discovery Sport с независимой подвеской и муфтой подключения задней оси. Дизельный двигатель — 2.0 Kryotec — построен на базе блока Fiat Multijet II. По неподтвержденной пока информации, его мощность составляет около 140 лошадиных сил. Агрегат будет работа в паре с шестиступенчатой «механикой» или автоматической коробкой передач производства Hyundai.
Также кроссовер получит фирменный переключать режимов движения Multi Drive, перенастроенный для работы с системой контроля тяги Terrain Response от Land Rover.
Для выпуска новой модели в городе Пуна за полгода была смонтирована автоматизированная на 90 процентов сборочная линия с более чем 100 роботами KUKA и ABB. Заказы на модель уже принимаются: покупателю всего лишь нужно внести депозит в размере 30 тысяч индийских рупий (около 27 тысяч рублей).