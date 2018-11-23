Раскрыт интерьер индийского кроссовера на платформе Land Rover

Также кроссовер получит фирменный переключать режимов движения Multi Drive, перенастроенный для работы с системой контроля тяги Terrain Response от Land Rover.

Для выпуска новой модели в городе Пуна за полгода была смонтирована автоматизированная на 90 процентов сборочная линия с более чем 100 роботами KUKA и ABB. Заказы на модель уже принимаются: покупателю всего лишь нужно внести депозит в размере 30 тысяч индийских рупий (около 27 тысяч рублей).