Глава Татарстана заявил, что сотрудничество с Tesla ему не интересно

После заявления Маска главы Калужской, Свердловской, Владимирской, а также Ростовской областей и Удмуртии предложили главе американской корпорации начать инвестировать в России с их регионов. В свою очередь, руководитель Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ему это предложение не интересно. Он подчеркнул, что в регионе уже есть собственный автомобильный гигант в лице «КамАЗа» и посоветовал Маску поработать в других местах. Кроме того, Минниханов пригласил всех желающих 31 мая посетить мероприятие в Елабужской области, приуроченное к запуску серийного производства автомобилей бренда Aurus.

Aurus стал первым российский брендом автомобилей премиум-класса, в модельном ряду которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект, получивший кодовое название «Кортеж», реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.