За 500 долларов Porsche заставит Taycan звучать по-спортивному

Electric Sport Sound — это аудиозапись, которая проигрывается при разгоне автомобиля. В описании указано, что она «усиливает собственный звук электрокара и делает его еще более эмоциональным — как снаружи, так и внутри». В США такая опция обойдется покупателю в лишние 500 долларов или 32 тысячи рублей по текущему курсу.