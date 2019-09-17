За 500 долларов Porsche заставит Taycan звучать по-спортивному

Electric Sport Sound — это аудиозапись, которая проигрывается при разгоне автомобиля. В описании указано, что она «усиливает собственный звук электрокара и делает его еще более эмоциональным — как снаружи, так и внутри». В США такая опция обойдется покупателю в лишние 500 долларов или 32 тысячи рублей по текущему курсу.
Porsche Taycan — первая полностью электрическая модель немецкой марки. Седан пока представлен только в самых мощных модификациях: Turbo и Turbo S. Первая оснащается 680-сильной силовой установкой, вторая — 761-сильной (1050 Нм). Обе версии комплектуются задним двухступенчатым планетарным редуктором. Моторы питаются от литий-ионной батареи емкостью 93,4 киловатт-часа.
Базовая машина набирает сотню за 3,2 секунды. Ее запас хода – 450 километров. Топовый Taycan Turbo S разгоняется до ста километров в час за 2,8 секунды, а на одной зарядке может проехать 412 километров. Максимальная скорость обеих модификаций одинаковая – 260 километров в час.