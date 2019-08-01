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16:56

Электрокар Taycan станет новой «визитной карточкой» Porsche

Спрос на первый электромобиль Porsche сравним с ежегодными продажами 911

© Porsche
За месяц до премьеры компания Porsche собрала около 30 тысяч предзаказов на Taycan. При этом продажи 911-го в 2018 году составили 35 600 экземпляров. В эпоху электрокаров Taycan может стать новой культовой моделью штутгартского бренда.

В Porsche рассчитывают, что электрокар Taycan превзойдет легендарный 911-й по продажам в первый же год. Немецкой фирме удалось собрать почти 30 тысяч предзаказов на Taycan, хотя электромобиль до сих пор официально не представлен. Аналитик Evercore ISI Арндт Эллингхорст считает, что с учетом планов Porsche по увеличению тиража Taycan, годовой тираж модели приблизится к 40 тысячам машин.

Таким образом, дебютный электрокар Porsche может стать главной моделью бренда и у будущих поколений компания будет ассоциироваться именно с Taycan, а не с легендарным спорткаром 911.

Коммерческий успех Taycan важен не только для штутгартской компании, но и для всего концерна VAG. Электрокар Porsche должен повысить привлекательность экологически дружественных автомобилей, что позволит «Фольксвагену» накопить необходимый опыт для массовых продаж машин на батарейках.

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Фото: Porsche

Porsche Taycan выйдет на рынок в трех версиях: Taycan, Taycan S и Taycan Turbo. Топовая модификация с 600-сильной силовой установкой будет способна набирать первую сотню менее чем за 3,5 секунды, а запас хода по циклу WLTP составит 500 километров. Цены пока не объявлены, но инсайдеры утверждают, что по прайсу новинка будет сопоставима с «Панамерой».

Источник: europe.autonews.com