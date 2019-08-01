Электрокар Taycan станет новой «визитной карточкой» Porsche

Таким образом, дебютный электрокар Porsche может стать главной моделью бренда и у будущих поколений компания будет ассоциироваться именно с Taycan, а не с легендарным спорткаром 911.

Коммерческий успех Taycan важен не только для штутгартской компании, но и для всего концерна VAG. Электрокар Porsche должен повысить привлекательность экологически дружественных автомобилей, что позволит «Фольксвагену» накопить необходимый опыт для массовых продаж машин на батарейках.