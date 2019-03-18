Porsche опубликовала новые фотографии электрокара Taycan

Штефан Векбах, который возглавляет разработку линейки Taycan с ноября 2014 года, говорит, что электрокар полностью соответствует ключевым характеристикам Porsche. Речь идет о динамике, эмоциях и качестве, которое выражается в том числе и в выборе материалов отделки. Но больше всего Porsche характеризует постоянная вовлеченность водителя в процесс вождения, и здесь Taycan ничем не отличается, скажем, от 911. Векбах подчеркивает, что процесс адаптации при переходе от одного автомобиля к другому занимает всего несколько минут.