Porsche опубликовала новые фотографии электрокара Taycan

Штефан Векбах, который возглавляет разработку линейки Taycan с ноября 2014 года, говорит, что электрокар полностью соответствует ключевым характеристикам Porsche. Речь идет о динамике, эмоциях и качестве, которое выражается в том числе и в выборе материалов отделки. Но больше всего Porsche характеризует постоянная вовлеченность водителя в процесс вождения, и здесь Taycan ничем не отличается, скажем, от 911. Векбах подчеркивает, что процесс адаптации при переходе от одного автомобиля к другому занимает всего несколько минут.
Ранее о том же говорил глава Porsche Оливер Блюм. Топ-менеджер испытал Taycan на полигоне в шведском Арьеплуге и считает, что инженерам удалось подобрать оптимальные настройки шасси и сделать электрокар похожим на Porsche с традиционной силовой установкой.
Porsche Taycan предложат в двух версиях с батареями разной емкости, хотя до этого речь шла о трех . Топовая версия с силовой установкой мощностью 600 лошадиных сил сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,5 секунды, а до 200 — за 12 секунд. Компания уже получила около 20 000 предзаказов и рассматривает вопрос об увеличении планируемого объема производства.