Porsche получила 20 тысяч предзаказов на электрический Taycan

По словам главы Porsche Оливера Блюма, он в восторге от «Тайкана», который топ-менеджеру удалось испытать на полигоне в шведском Арьеплуге. Блюм считает, что инженерам удалось подобрать оптимальные настройки шасси и сделать электрокар похожим на Porsche с традиционной силовой установкой. В связи с высоким спросом, в Porsche рассматривают вопрос об увеличении планируемого объема производства.
От Блюма стало известно, что Taycan предложат в двух версиях с батареями разной емкости. Сначала на рынок выйдет старшая модификация. Цена модели с менее емкими аккумуляторами составит около 100 тысяч евро (7,4 миллиона рублей по текущему курсу).
На базе Porsche Taycan также будет построен электрический кросс-универсал Cross Turismo — его серийное производство начнется в начале 2020-х годов. Следующей электрической моделью марки станет батарейный Macan. Ожидается, что к 2025 году линейка Porsche будет электрифицирована на 50 процентов.