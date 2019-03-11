Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:01

Porsche получила 20 тысяч предзаказов на электрический Taycan

Презентация модели состоится в сентябре этого года

На еще не вышедший электрический Porsche Taycan по всем миру было оставлено около 20 000 предзаказов с депозитом в 2500 евро. Только в Норвегии количество заявок составило три тысячи. Публичный дебют первой «батарейной» модели Porsche состоится в сентябре этого года.

По словам главы Porsche Оливера Блюма, он в восторге от «Тайкана», который топ-менеджеру удалось испытать на полигоне в шведском Арьеплуге. Блюм считает, что инженерам удалось подобрать оптимальные настройки шасси и сделать электрокар похожим на Porsche с традиционной силовой установкой. В связи с высоким спросом, в Porsche рассматривают вопрос об увеличении планируемого объема производства.

От Блюма стало известно, что Taycan предложат в двух версиях с батареями разной емкости. Сначала на рынок выйдет старшая модификация. Цена модели с менее емкими аккумуляторами составит около 100 тысяч евро (7,4 миллиона рублей по текущему курсу).

На базе Porsche Taycan также будет построен электрический кросс-универсал Cross Turismo — его серийное производство начнется в начале 2020-х годов. Следующей электрической моделью марки станет батарейный Macan. Ожидается, что к 2025 году линейка Porsche будет электрифицирована на 50 процентов.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...