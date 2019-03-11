Porsche получила 20 тысяч предзаказов на электрический Taycan

На еще не вышедший электрический Porsche Taycan по всем миру было оставлено около 20 000 предзаказов с депозитом в 2500 евро. Только в Норвегии количество заявок составило три тысячи. Публичный дебют первой «батарейной» модели Porsche состоится в сентябре этого года.