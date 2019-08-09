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16:02

Porsche Taycan 26 раз подряд разогнался до 200 км/ч без потери мощности

Испытания прошли на аэродроме в немецком городе Лар

Компания Porsche продемонстрировала эффективность силовой установки электрического лифтбека Taycan на аэродроме в городе Лар на юге региона Баден. Во время тестовых заездов предсерийный образец автомобиля 26 раз подряд разгонялся до 200 километров в час — разница между самой быстрой и медленной попыткой составила 0,8 секунды.

Porsche Tyacan приводят в движение два синхронных электромотора на постоянных магнитах (600 сил). Их особенность — бифилярная намотка, в которой электромагнитные катушки статора состоят из прямоугольных, а не круглых проводов. Такая технология позволяет нарастить мощность электромоторов, а также добиться более эффективного их охлаждения. Дополняет силовую установку система терморегулирования, при необходимости обеспечивающая последовательную отдачу пиковых характеристик.

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На рулежной дорожке аэродрома в Ларе Taycan смог 26 раз подряд разогнаться с места до 200 километров в час без значимой потери мощности. Среднее время попыток — менее 10 секунд, а разница между самой быстрой и медленной составляет всего 0,8 секунды. Температура окружающего воздуха во время испытаний была 28 градусов Цельсия.

Серийный Porsche Taycan сможет разгоняться до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 километров в час. Публичный дебют модели состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Старт продаж запланирован на конец 2019 года.