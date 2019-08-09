Porsche Taycan 26 раз подряд разогнался до 200 км/ч без потери мощности

На рулежной дорожке аэродрома в Ларе Taycan смог 26 раз подряд разогнаться с места до 200 километров в час без значимой потери мощности. Среднее время попыток — менее 10 секунд, а разница между самой быстрой и медленной составляет всего 0,8 секунды. Температура окружающего воздуха во время испытаний была 28 градусов Цельсия.