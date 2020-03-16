Электрический Porsche Taycan одели в культовые гоночные ливреи

Красный Porsche Taycan с белыми полосами и номером 23 на борту отсылает с лемановскому прототипу 917K заводской команды Porsche Salzburg, который в гонке 1970 года занял первое место в общем зачете. Он оснащался двенадцатицилиндровым двигателем 4.5, развивающим 580 сил, и пятиступенчатой коробкой передач. В 1970-м компанию 917K на подиуме составили 917L и 908/2LH — они заняли второе и третье места соответственно.