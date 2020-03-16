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14:32

Электрический Porsche Taycan одели в культовые гоночные ливреи

Компания показала три эксклюзивных автомобиля

Алексей Носаченко
Электрический седан Porsche Taycan раскрасили в самые известные гоночные ливреи прошлого. Три автомобиля, каждый из которых олицетворяет веху автоспортивной истории марки, дебютировали на выставке Amelia Island Concours.

Красный Porsche Taycan с белыми полосами и номером 23 на борту отсылает с лемановскому прототипу 917K заводской команды Porsche Salzburg, который в гонке 1970 года занял первое место в общем зачете. Он оснащался двенадцатицилиндровым двигателем 4.5, развивающим 580 сил, и пятиступенчатой коробкой передач. В 1970-м компанию 917K на подиуме составили 917L и 908/2LH — они заняли второе и третье места соответственно.

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Розовый вариант символизирует Porsche 917/20, построенный в сотрудничестве с французской фирмой SERA. Автомобиль больше известен под прозвищами Pink Pig, Big Berta или Truffle Hunter, а виной тому розовая ливрея с обозначениями частей свиной туши, как в лавке мясника. Последний «Тайкан», выкрашенный в белый с красными и синими полосами, подражает гоночным машинам команды Brumos Racing, четырехкратного победителя марафона «24 часа Дайтоны».

В прошлом году Porsche представил опциональные ливреи для трекового 935. Каждая из них — дань уважения команде, победившей на спорткаре в той или иной гонке. Среди них: Porsche Salzburg Team — первая победа марки в общем зачете «Ле-Мана» 1970 года, и Kremer Racing — победитель марафона 1979 года.