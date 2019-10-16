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14:06

Видео: Porsche Taycan заехал на четверть мили с Tesla Model S

Немецкий седан оказался быстрее американского лифтбека

На YouTube-канале Car Benchmarks появилось видео с заездом Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D на четверть мили, а также имитацией объезда препятствия с возвратом на свою полосу. Последнее испытание, в отличие от «Тайкана», лифтбек Tesla выполнить не смог.

В заезде приняла участие самая дорогая и мощная модификация Taycan — Turbo S. Такой седан оснащен двумя электромоторами, двухступенчатым редуктором на задней оси и тяговой батареей емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки — 761 лошадиная сила и 1050 Нм крутящего момента. Паспортная динамика разгона: 0-100 километров в час за 2,8 секунды, максимальная скорость — 260 километров в час.

Оппонентом «Тайкана» стала Tesla Model S P100D. Такой электрокар выдает 773 силы и 967 Нм момента и способен разогнаться до 100 километров в час за 2,6 секунды. Максимальная скорость лифтбека — 250 километров в час.

Судя по всему, с Porsche соревнуется Model S 2017 года, хотя есть более свежая Model S Performance, известная как Raven. Лифтбек недавно получил ряд обновлений и вполне мог бы показать лучший результат.