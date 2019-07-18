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15:21

Стали известны характеристики первого электрического Porsche

Лифтбек Taycan предложат в трех версиях

Журнал Car поделился подробностями о технической начинке первого электрического Porsche и рассказал о его модификациях. Базовый Taycan получит задний привод, а полноприводные варианты по традиции будут называться Carrera 4S и Turbo.
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Базовый заднеприводный Porsche Taycan получит батарею на 80 киловатт-часов и электромотор мощностью 326 или 381 лошадиная сила. Taycan Carrera 4S с двумя электромоторами (суммарная отдача 435 или 490 лошадиных сил) оснастят аккумулятором емкостью 96 киловатт-часов.

Модификация Taycan Turbo также получит два электромотора. Установленный на передней оси будет выдавать 218 сил и 300 Нм момента, на задней — 408 сил и 550 Нм. Их суммарная отдача составит 629 сил и 880 Нм момента. Однако в режиме овербуста момент может достигать пика в 1000 Нм, но только на 10 секунд.

Porsche Taycan на Фестивале скорости в Гудвуде.

Turbo-версия электрокара получит двухступенчатые редукторы с возможностью блокировки первой передачи для защиты трансмиссии от механических повреждений и задний дифференциал с электронной блокировкой. По предварительной информации, Taycan Turbo сможет достигать первой «сотни» за 3,2 секунды, а 200 километров в час — менее чем за десять секунд. Его максимальная скорость составит 261 километр в час.

Porsche Taycan на Фестивале скорости в Гудвуде.

Батарея у «Турботайкана» такая же, как у модификации Carrera 4S. Она состоит из 408 аккумуляторных ячеек, собранных в 34 отдельных модуля. Аккумулятор может выдержать 10 ускорений «в пол» до 100 километров в час и четыре до 200. Запас хода — 515 километров. При этом силовая установка запрограммирована на максимальную отдачу вплоть до достижения критического уровня разряда батареи, после чего переходит в аварийный режим. Батарея работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью 250 киловатт (350 киловатт с 2021 года).

Дорогие версии Porsche Taycan будут оснащаться активной аэродинамикой, полноуправляемым шасси, активными стабилизаторами, пневмоподвеской и углерод-керамическими тормозами.

Позднее в линейке могут появятся еще две версии: 734-сильный Taycan Turbo S и заднеприводный облегченный Taycan GTS.

Источник: Car
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