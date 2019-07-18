Стали известны характеристики первого электрического Porsche

Батарея у «Турботайкана» такая же, как у модификации Carrera 4S. Она состоит из 408 аккумуляторных ячеек, собранных в 34 отдельных модуля. Аккумулятор может выдержать 10 ускорений «в пол» до 100 километров в час и четыре до 200. Запас хода — 515 километров. При этом силовая установка запрограммирована на максимальную отдачу вплоть до достижения критического уровня разряда батареи, после чего переходит в аварийный режим. Батарея работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью 250 киловатт (350 киловатт с 2021 года).