Глобальный объём продаж компании Porsche за первое полугодие составил 116 964 автомобиля, что на 12 процентов меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Существенное влияние на результаты продаж оказала пандемия коронавирусной инфекции, которая привела к закрытию дилерских центров и падению спроса на автомобили по всему миру. Самой популярной моделью марки остаётся кроссовер Cayenne — за первое полугодие 2020 года владельцев обрели 39 245 автомобилей. На втором месте — Macan с 34 430 проданными экземплярами. Рост продаж на два процента показало культовое спорткупе 911 — 16 919 автомобилей.
Объём продаж Porsche Taycan не оправдал ожиданий: компании удалось реализовать лишь 4480 электрокаров. Изначально на заводе в Цуффенхаузене планировалось выпускать по 20 000 Taycan в год, но на этапе приёма предзаказов перспективный объём производства был увеличен вдвое — до 40 000 экземпляров. Таким образом, в Porsche планировали, что первый электрокар марки должен стать популярнее, чем Macan, 911 и Panamera. Увеличить объём продаж Taycan должно помочь появление более доступных версий, поскольку электроседан дебютировал с наиболее мощных модификаций Turbo и Turbo S.