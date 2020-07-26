Объём продаж Porsche Taycan не оправдал ожиданий

Глобальный объём продаж компании Porsche за первое полугодие составил 116 964 автомобиля, что на 12 процентов меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Существенное влияние на результаты продаж оказала пандемия коронавирусной инфекции, которая привела к закрытию дилерских центров и падению спроса на автомобили по всему миру. Самой популярной моделью марки остаётся кроссовер Cayenne — за первое полугодие 2020 года владельцев обрели 39 245 автомобилей. На втором месте — Macan с 34 430 проданными экземплярами. Рост продаж на два процента показало культовое спорткупе 911 — 16 919 автомобилей.