Для Porsche Taycan сделали стильный карбоновый обвес

Демонстрационный прототип Porsche Taycan 4S в большей степени выделяется нестандартными дисками O.Z. Racing, нежели обвесом, но цену колёс Zyrus Engineering не называет. Зато известно, что трёхсоставный спойлер на крышке багажника обойдётся покупателю в 1700 евро (156 тысяч рублей), а оставшиеся детали тюнинг-кита в сборе стоят 12 900 евро (1,18 миллиона рублей). В отличие от заводского пакета Sport Design Carbon, кит Zyrus Engineering доступен для всех Taycan, а не только для топ-версий.