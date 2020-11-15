Для Porsche Taycan сделали стильный карбоновый обвес

Компоненты из углеродного волокна от Zyrus Engineering точечно улучшают Porsche Taycan. Новый передний сплиттер, изящные боковые юбки, развитые дефлекторы в передних крыльях, компактное заднее антикрыло и композитные вставки в бамперах вписываются в экстерьер электромобиля, но не оттягивают внимание на себя.
Фото: Zyrus Engineering / Bilfoto.no
Демонстрационный прототип Porsche Taycan 4S в большей степени выделяется нестандартными дисками O.Z. Racing, нежели обвесом, но цену колёс Zyrus Engineering не называет. Зато известно, что трёхсоставный спойлер на крышке багажника обойдётся покупателю в 1700 евро (156 тысяч рублей), а оставшиеся детали тюнинг-кита в сборе стоят 12 900 евро (1,18 миллиона рублей). В отличие от заводского пакета Sport Design Carbon, кит Zyrus Engineering доступен для всех Taycan, а не только для топ-версий.
Продажи обвеса Zyrus Engineering на родине тюнинг-ателье уже стартовали. Нет сомнений, что местные мастера продолжат кастомизировать Taycan, ведь в Норвегии немецкая новинка сверхпопулярна: за 12 месяцев покупателей нашли свыше 1000 электромобилей Porsche!