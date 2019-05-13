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14:06

Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche

В Сети появились шпионские снимки салона Taycan

© Прототип Porsche Taycan
В распоряжении сайта Taycan Forum оказались шпионские фотографии интерьера Porsche Taycan – первого серийного электрокара марки. Дизайн салона выполнен в стилистике концепт-кара Mission E, дебютировавшего еще 2016 году.
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Серийный и концептуальный автомобили имеют схожую центральную консоль, электронную приборную панель и несколько дисплеев на передней панели. Мировая премьера новинки состоится в сентябре этого года на моторшоу во Франкфурте.

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«Тайкан» будет доступен в двух модификациях с батареями разной емкости. Топовый вариант модели получит 600-сильную силовую установку, которая позволит набирать «сотню» за 3,5 секунды. До 200 километров в час такой автомобиль сможет ускоряться за 12 секунд.

На данный момент компания уже получила свыше 20 000 предзаказов на Taycan и рассматривает вопрос об увеличении планируемого объема производства. Цена модели с менее емкими аккумуляторами составит около 100 тысяч евро (7,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: Taycan Forum
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