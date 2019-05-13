Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche

«Тайкан» будет доступен в двух модификациях с батареями разной емкости. Топовый вариант модели получит 600-сильную силовую установку, которая позволит набирать «сотню» за 3,5 секунды. До 200 километров в час такой автомобиль сможет ускоряться за 12 секунд.