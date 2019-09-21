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16:00

Посмотрите, как может выглядеть электрический Porsche 718

Дизайнер вдохновился обликом электромобиля Taycan и придумал новую внешность для Cayman

Если семейство Porsche 718 в новом поколении сменит оппозитные моторы на электрическую силовую установку, то оно может выглядеть вот так.

Дизайнер Клебер Сильва попытался представить, как выглядел бы Porsche 718 Cayman, если бы он всё-таки лишился двигателей внутреннего сгорания и перешёл в новом поколении на электротягу. За основу он взял, разумеется, первый в истории Porsche электромобиль – новейший Taycan. При помощи компьютерной графики бразилец подарил «Кайману» новый дизайн фронтальной части и кормы. Получилось здорово!

Среднемоторное купе в стиле «Тайкана» смотрится на удивление эффектно и вполне достойно того, чтобы встать на конвейер. Даже такой спорный элемент дизайна, как вертикальные воздуховоды по бокам от фар головного света, на компактном спорткаре выглядят, пожалуй, лучше, чем на седане. Средняя часть автомобиля, равно как и крыша со стойками, осталась без изменений от 718 Cayman.

Сильва также сохранил и такой элемент дизайна Taycan, как колёсные диски с окрашенными в цвет кузова ободами. Задняя часть «Каймана» получила светодиодные фонари в виде сплошной полосы и вместе с тем лишилась выхлопных труб. Ходят слухи, что будущее поколение семейства 718 может, в отличие от модели 911, в скором будущем действительно превратиться в электромобили, однако окончательное решение ещё не принято.