Посмотрите, как может выглядеть электрический Porsche 718

Среднемоторное купе в стиле «Тайкана» смотрится на удивление эффектно и вполне достойно того, чтобы встать на конвейер. Даже такой спорный элемент дизайна, как вертикальные воздуховоды по бокам от фар головного света, на компактном спорткаре выглядят, пожалуй, лучше, чем на седане. Средняя часть автомобиля, равно как и крыша со стойками, осталась без изменений от 718 Cayman.