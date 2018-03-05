Китайцы подготовили шестимоторный супергибрид для трека

Китайская компания Techrules представила облегченную трековую модификацию супергибрида Ren. Новинка под названием Ren RS, оснащенная дизель-электрической установкой с генераторами на основе микротурбин, получила монокок и кузовные панели из углеродного волокна, а также узлы подвески, выдерживающие нагрузки, как у машин класса GT3.

В состав силовой установки Techrules Ren RS входят шесть электромоторов: два на передней и четыре на задней оси. Блок аккумуляторов супергибрида емкостью 28,4 киловатт-часа заряжается от двух 80-киловаттных микротурбин. Суммарная отдача установки — 1305 лошадиных сил и 2340 Нм крутящего момента.

Топливный бак Ren RS вмещает 80 литров дизеля, что позволяет на одной заправке проезжать до 1170 километров. Разгон до «сотни» у супергибрида занимает три секунды, а его максимальная скорость составляет 330 километров в час.

Эксклюзивная группа клиентов компании получит автомобили в течение двух лет. Помимо этого, Techrules рассматривает возможность запуска мелкосерийного производства и вывода модели на глобальный рынок.

Дорожная версия супергибрида оснащается аналогической силовой установкой с шестью электромотора. От трековой модификации она отличается возможностью установки двух пассажирских сидений, а также иным кузовом.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?