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19:01

В России научились управлять машиной с помощью бота в «Телеграме»

Бот позволит запустить двигатель, открыть или закрыть двери

Российская компания «Лаборатория умного вождения», занимавшаяся разработкой комплекса дистанционного управления автомобилями Lada, запустила Telegram-бот для удаленного контроля за машиной.

Для работы системы потребуется установить комплекс «Элемент», разработанный «Лабораторией». В него включено телематическое устройство, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля и считывает данные о его движении, техническом состоянии и местонахождении. Также в «Элемент» входит специальная метка и устройство, позволяющее заблокировать машину в случае угона.

С помощью бота в мессенджере владелец автомобиля может запускать двигатель, открывать или закрывать двери, узнавать, где находится машина, а также что с ней происходило за последнее время.

Подключение «Элемента» обойдется минимум в 15 тысяч рублей (и еще 4000 рублей в год за обслуживание). Самый дорогой вариант – 100 тысяч рублей за подключение и 27 тысяч рублей за обслуживание. За возможность удаленного запуска мотора придется доплатить еще 23 тысячи рублей за подключение и 1000 рублей в год в качестве абонентской платы.

О появлении системы удаленного управления на «Ладах» стало известно в октябре. Она доступна для Vesta, Granta и XRay, позволяя со смартфона узнать местоположение автомобиля, уровень топлива и заряд аккумулятора, удаленно завести автомобиль, открыть или закрыть двери и управлять внешним освещением. Стоимость такого комплекса вместе с установкой составляет около 36 тысяч рублей.

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