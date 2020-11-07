Американцы проголосовали за расширение прав автомастерских

Закон о праве на ремонт автомобилей действует в Массачусетсе с 2012 года — он требует от автопроизводителей предоставлять владельцам транспортных средств и независимым автомастерским доступ к той же диагностической и ремонтной информации, которую используют официальные дилеры. По сути, это был шаг к тому, чтобы дилерские сети не могли монополизировать ремонт автомобилей. Закон был принят подавляющим большинством жителей штата, однако с тех пор времена изменились — автомобили стали гораздо более сложными, поэтому пришло время внести некоторые поправки.