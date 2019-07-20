Всё больше американцев переезжает жить в автомобили

Ключа от замка зажигания у них нет, чтобы исключить угон машины. За парковку при необходимости платит сам хозяин. Это не нравится местным жителям, которые требуют от властей ввести запрет на проживание людей в автомобилях. На сегодняшний день это вполне законно. Однако власти Лос-Анджелеса заявили, что подобный запрет требует длительного рассмотрения и обсуждения с полицией, поскольку на первый взгляд в самом факте проживания в фургоне нет ничего противозаконного. По крайней мере это куда безопаснее, чем спать на скамейке или на тротуаре, что вынуждены делать те, кто не может себе позволить арендовать даже автомобиль.