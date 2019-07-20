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16:00

Всё больше американцев переезжает жить в автомобили

Из-за высоких цен на недвижимость в Лос-Анджелесе люди живут в машинах

В Лос-Анджелесе часто можно увидеть припаркованные вдоль улиц фургоны, минивэны и внедорожники, которые сдаются людям в аренду как жильё. Снимать автомобили вместо квартир приезжих вынуждают растущие цены на жильё.
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Стоимость домов в Лос-Анджелесе начинается с семизначных чисел, аренда самого захудалого жилья – с четырёхзначных. Более того, цены постоянно растут. Разумеется, это по карману далеко не всем приезжим, поэтому здесь стали появляться люди, которых прозвали «вэнлордами» – они сдают в аренду свои автомобили, чаще всего минивэны и фургоны, но не для поездок, а для проживания. Стоимость аренды машины начинается с 300 долларов в месяц. Владельцы таких автомобилей, как правило, оставляют арендаторам только ключ от дверей багажника, на который при необходимости ставят отдельный замок.

Ключа от замка зажигания у них нет, чтобы исключить угон машины. За парковку при необходимости платит сам хозяин. Это не нравится местным жителям, которые требуют от властей ввести запрет на проживание людей в автомобилях. На сегодняшний день это вполне законно. Однако власти Лос-Анджелеса заявили, что подобный запрет требует длительного рассмотрения и обсуждения с полицией, поскольку на первый взгляд в самом факте проживания в фургоне нет ничего противозаконного. По крайней мере это куда безопаснее, чем спать на скамейке или на тротуаре, что вынуждены делать те, кто не может себе позволить арендовать даже автомобиль.

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