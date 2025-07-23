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Опубликовано 23 июля 2025, 09:04
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Новая марка Tenet: когда и какие машины появятся у дилеров

До конца сентября калужский завод представит три модели
Раскрыт срок запуска продаж марки Tenet. Он состоится в августе-сентябре нынешнего года, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на слайды из дилерской конференции Tenet. Это новая марка «АГР Холдинга» и китайской Defetoo, которая уже наладила производство на экс-заводе Volkswagen в Калужской области. Продажи начнутся с трех моделей — кроссоверов T4, T7 и T8. Полноценно же марку запустят в России осенью-зимой, добавляет издание.
Новая марка Tenet: когда и какие машины появятся у дилеров
© Tenet
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Сейчас марка формирует дилерскую сеть, которая будет состоять из 200 точек. Продавать Tenet будут по соседству с Chery, на основе которых и построены машины.

Первой моделью Tenet станет кроссовер T7 на базе Chery Tiggo 7L. Он появится в середине августа. За ним последует компакт-кросс T4 (он же Chery Tiggo 4) — его выведут на рынок в начале сентября.

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Также в сентябре дебютирует Tenet 8 (Tiggo 8 Plus) — самый крупный SUV. Ранее планировалось запустить в 2025 году и четвертую модель — флагманский Tenet T9, — однако сейчас речи об этом не идет. Как полагают «Китайские автомобили», ее дебют могли перенести на 2026 год.