Новая марка Tenet: когда и какие машины появятся у дилеров

Новая марка Tenet: когда и какие машины появятся у дилеровДо конца сентября калужский завод представит три модели
Сейчас марка формирует дилерскую сеть, которая будет состоять из 200 точек. Продавать Tenet будут по соседству с Chery, на основе которых и построены машины.
Первой моделью Tenet станет кроссовер T7 на базе Chery Tiggo 7L. Он появится в середине августа. За ним последует компакт-кросс T4 (он же Chery Tiggo 4) — его выведут на рынок в начале сентября.
Недавно паркетник заметили во время дорожных испытаний, причем в объектив попала полноприводная версия, которой нет у исходного Tiggo 4.
Также в сентябре дебютирует Tenet 8 (Tiggo 8 Plus) — самый крупный SUV. Ранее планировалось запустить в 2025 году и четвертую модель — флагманский Tenet T9, — однако сейчас речи об этом не идет. Как полагают «Китайские автомобили», ее дебют могли перенести на 2026 год.