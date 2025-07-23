Новая марка Tenet: когда и какие машины появятся у дилеров

Сейчас марка формирует дилерскую сеть, которая будет состоять из 200 точек. Продавать Tenet будут по соседству с Chery, на основе которых и построены машины.

Первой моделью Tenet станет кроссовер T7 на базе Chery Tiggo 7L. Он появится в середине августа. За ним последует компакт-кросс T4 (он же Chery Tiggo 4) — его выведут на рынок в начале сентября.