Tenet T7 стал лидером сегмента SUV в России

Согласно данным АО «ППК», за этот период было реализовано 1 133 экземпляра модели. Прежний лидер, Haval Jolion, с показателем в 1 096 единиц опустился на вторую позицию. Тройку лидеров замкнула ещё одна модель марки — кроссовер TENET T4 (874 шт.).

Также в первую десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за отчётную неделю вошли Belgee X50, LADA Niva Travel, Mazda CX-5, LADA Niva Legend, Haval M6, Geely Monjaro и Haval F7 с результатом от 370 до 840 единиц. Эксперты «АВТОСТАТ» напоминают, что TENET T7 впервые возглавил рейтинг SUV ещё по итогам 51-й недели 2025 года.

Ранее FAW Bestune раскрыл планы на 2026 год.