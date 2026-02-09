Новости
Опубликовано 09 февраля 2026, 13:10
1 мин.

Tenet T7 стал лидером сегмента SUV в России

Кроссовер Tenet T7 стал самым продаваемым автомобилем в сегменте SUV. Российский Tenet T7 вновь стал лидером сегмента по продажам, обогнав китайский Haval Jolion по итогам второй недели февраля 2026 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Tenet T7
Tenet T7
© Tenet
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Согласно данным АО «ППК», за этот период было реализовано 1 133 экземпляра модели. Прежний лидер, Haval Jolion, с показателем в 1 096 единиц опустился на вторую позицию. Тройку лидеров замкнула ещё одна модель марки — кроссовер TENET T4 (874 шт.).

Также в первую десятку самых продаваемых кроссоверов и внедорожников за отчётную неделю вошли Belgee X50, LADA Niva Travel, Mazda CX-5, LADA Niva Legend, Haval M6, Geely Monjaro и Haval F7 с результатом от 370 до 840 единиц. Эксперты «АВТОСТАТ» напоминают, что TENET T7 впервые возглавил рейтинг SUV ещё по итогам 51-й недели 2025 года.

