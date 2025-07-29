Первая модель новой марки Tenet: раскрыты подробности об оснащении

Как и исходный Chery Tiggo 8 Plus, Tenet T8 получил «клетчатую» решетку радиатора, которая, как отмечает марка, напоминает «дорогое ювелирное изделие». У кроссовера светодиодные фары из литого пластика с ходовыми огнями, похожими на «кошачий глаз», и скрытые дверные ручки с электроприводом. Утверждается, с ними не возникнет проблем и при -30 градусах по Цельсию.

Размерность колесных дисков T8 — 19 дюймов. Также новинке положена панорамная крыша с люком площадью 1,2 квадратных метра, который открывается в одно касание.