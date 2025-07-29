Первая модель новой марки Tenet: раскрыты подробности об оснащении

Первая модель новой марки Tenet: раскрыты подробности об оснащенииОпубликованы снимки экстерьера и салона
Как и исходный Chery Tiggo 8 Plus, Tenet T8 получил «клетчатую» решетку радиатора, которая, как отмечает марка, напоминает «дорогое ювелирное изделие». У кроссовера светодиодные фары из литого пластика с ходовыми огнями, похожими на «кошачий глаз», и скрытые дверные ручки с электроприводом. Утверждается, с ними не возникнет проблем и при -30 градусах по Цельсию.
Размерность колесных дисков T8 — 19 дюймов. Также новинке положена панорамная крыша с люком площадью 1,2 квадратных метра, который открывается в одно касание.
Для салона, на 80 процентов покрытого мягкими на ощупь материалами, доступно две расцветки — черная Deep space black и бежевая Coffee brown. Спереди установлены 15,6-дюймовый экран медиасистемы с разрешением 2,5К и «приборка» диагональю 10,3 люйма.
Подсветка умеет «танцевать» под музыку, за которую отвечают от восьми до 10 динамиков Sony. Водительское кресло регулируется электроникой в 10 направлениях и имеет функции вентиляции и обогрева. В багажник в зависимости от положения кресел уместится 193, 889 либо 1930 литров груза. К слову, дверь багажника оснащена электроприводом и открывается «без рук».
О моторной гамме T8 в Tenet пока умолчали. Вероятно, она повторит гамму Chery Tiggo 8 Plus, в которую в КНР входят моторы 1.6 и 2.0 мощностью 197 или 254 лошадиных силы соответственно. Трансмиссии — «робот» и автомат.
Ранее инсайдеры сообщали, что полноценный запуск бренда Tenet в России намечен на осень или зиму 2025 года. Помимо T8, в этом году в линейку войдут еще два кроссовера — T4 и T7. Собирать все машины будут на экс-заводе Volkswagen в Калужской области.