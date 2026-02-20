Теперь без карбюратора: в продаже появился новый Chevrolet Damas

В Узбекистане рпнее прекратили выпуск карбюраторных Chevrolet Damas. Машина следующего поколения представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V. Со сменой генераций заметно выросли габариты: 4425×1670×1860 мм против 3230×1400×1920 мм.

В продажу пошли грузовой Chevrolet Damas Max, а также пассажирский Chevrolet Damas. Также покупатель может выбрать двигатель — объёмом 1,2 или 1,5 литра, чья отдача составляет 81 и 103 л.с., соответственно.

Новинка оказалась дороже предшественника. Стартовая составляет 134 400 000 сумов, что равнозначно 880 тысячам рублей. У карбюраторных вариантов стартовая цена была 93 156 000 сумов (600 тысяч рублей).