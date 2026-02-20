Новости
Опубликовано 20 февраля 2026, 13:03
1 мин.

Теперь без карбюратора: в продаже появился новый Chevrolet Damas

Новинка официально вышла на рынок Узбекистана
Chevrolet открыл продажи нового поколения модели Damas. Акционерное общество UzAuto Motors начало заключать договоры на приобретение новых автомобилей Chevrolet Damas Max и Chevrolet Damas Move. Оформить договор на покупку модели можно во всех автосалонах, торгующих автомобилями узбекской сборки.
Теперь без карбюратора: в продаже появился новый Chevrolet Damas
© UzAuto Motors
Алексей Кованов
Алексей Кованов

В Узбекистане рпнее прекратили выпуск карбюраторных Chevrolet Damas. Машина следующего поколения представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V. Со сменой генераций заметно выросли габариты: 4425×1670×1860 мм против 3230×1400×1920 мм.

В продажу пошли грузовой Chevrolet Damas Max, а также пассажирский Chevrolet Damas. Также покупатель может выбрать двигатель — объёмом 1,2 или 1,5 литра, чья отдача составляет 81 и 103 л.с., соответственно.

Новинка оказалась дороже предшественника. Стартовая составляет 134 400 000 сумов, что равнозначно 880 тысячам рублей. У карбюраторных вариантов стартовая цена была 93 156 000 сумов (600 тысяч рублей).

Читайте на тему:

Власти Узбекистана грозят запретить автомобили старше 50 лет. С 1 февраля 2026 года эксплуатация и повторная регистрация автомобилей, выпущенных более полувека назад, была запрещена.