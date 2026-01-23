В Узбекистане запретят автомобили старше 50 лет

Между тем, в Узбекистане прекратят выпуск карбюраторных Chevrolet Damas. Но уже готова машина следующего поколения: она представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V.

Со сменой генераций, как отмечает пресс-служба компании UzAuto, заметно вырастут габариты: 4425×1670×1860 мм против 3230×1400×1920 мм.