В Узбекистане запретят автомобили старше 50 лет

Опубликовано 23 января 2026, 20:401 мин.
В Узбекистане запретят автомобили старше 50 летСтрану хотят избавить от откровенно старой техники
Власти Узбекистана грозят запретить автомобили старше 50 лет. С 1 февраля 2026 года эксплуатация и повторная регистрация автомобилей, выпущенных более полувека назад, будет запрещена. То есть граждане страны не смогут пользоваться машинами, собранными ранее 1976 года. О том, какую часть национального автопарка составляет такая техника, не уточняется.
Для особо ценных транспортных средств власти республики параллельно вводят понятие «антикварных» автомобилей, которые получат отличительные регистрационные знаки.
Чтобы машину признали автомобильным антиквариатом, она должна иметь удовлетворительное внешнее состояние, а также соответствующие году выпуска и модели ключевые агрегаты.
Между тем, в Узбекистане прекратят выпуск карбюраторных Chevrolet Damas. Но уже готова машина следующего поколения: она представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V.
Со сменой генераций, как отмечает пресс-служба компании UzAuto, заметно вырастут габариты: 4425×1670×1860 мм против 3230×1400×1920 мм.