Теперь и автомобили: производитель пылесосов Dreame представил автобренд Star Motor

В линейку Star Motor вошли модели Star T08, Star T08L и Star D09. Star T08 представлен как мощный внедорожник, T08L — «хардкорный» кроссовер, а флагманская модель D09 — шестиместный роскошный внедорожник, напоминающий концепт, ранее позиционировавшийся как конкурент Rolls-Royce Cullinan.

По данным Dreame, в автомобили Star Motor планируется внедрить несколько инновационных технологий. В частности, технология «Super Chassis» будет оснащена двухнаправленной системой управления задними колесами под углом 24 градуса, обеспечивающей сверхмалый радиус разворота.

Также представлена «Первая в мире самообучающаяся система рекуперации энергии». Эта система разработана для создания персонализированных моделей поведения вождения, которые, по словам Dreame, повысят эффективность рекуперации на 18%.

