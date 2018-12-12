Volkswagen пересмотрел оснащение российского Teramont

Опционально для Volkswagen Teramont 2019 модельного года стали доступны раздельные сиденья второго ряда с регулировкой в продольном направлении, изменяемым положением спинки и подлокотников. В сочетании с комплектацией Exclusive креслам полагается подогрев. При этом уже в начальной версии Teramont оборудован тремя рядами сидений, интерфейсом App-Connect, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с цветным восьмидюймовым дисплеем с датчиком приближения.