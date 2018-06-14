Терамонтимус Прайм

«Надувательство! Они надули шарик!» — кричала госпожа Беладонна вслед отступающим Фунтику и дядюшке Мокусу в старом советском мультфильме. Подумаешь! Вот надуть Volkswagen Tiguan до размеров Chevrolet Tahoe — это действительно надувательство! Только в хорошем смысле: компоновка современного автомобиля — это «ловкость рук и никакого мошенничества», как учит тот же добрый мультфильм. Главное — взять много инженеров Volkswagen, выписать из закромов грузовик денег (увы, с возвратом) и помнить про короткое, но чудодейственное заклинание: M-Q-B.

История о том, как на волшебной масштабируемой архитектуре строят модели от Skoda Fabia до собственно «Терамонта», уже хорошо известна. Мы познакомились с кроссовером-гигантом больше года назад, когда волнительный вопрос цены еще был вопросом, а кроссовер носил оранжевые катафоты в фарах и благозвучное имя Atlas. Дело было в Северной Америке, откуда Teramont происходит идеологически.

Во многом концепцию исполинского кроссовера сформировал Touareg. Только техзадание строилось «от противного». Не попав в американского покупателя, Touareg покидает рынок США и оставляет вместо себя коллегу попроще и побольше — Atlas. Как же так? Для рынка Северной Америки Touareg дорог и маловат. Американец не голосует долларом, если в предвыборной программе кандидата премиальное шасси с продольным мотором и серьезные внедорожные качества. Американцам нужны другие лозунги. Например, «три кубометра багажника каждой хозяйке», «семь мест не роскошь, а семейная упаковка», «пять метров немецкого автомобиля по американской цене». Вот теперь должно получиться.

Тылы «Атласа» в США прикрывают два «Тигуана» — упрощенный и удешевленный кроссовер предыдущего поколения и новый длиннобазный вариант, который также может быть семиместным. В Европе он называется Tiguan Allspace. В России же Teramont будет соседствовать со «Шкодой» Kodiaq и новым Туарегом, частично пересекаясь с ним диапазоном цен.

Выглядит на все

Почему-то на фотографиях Teramont смотрится нелепо. Его будто сначала собирали из гигантских деталей Lego (каждая с хороший шкаф!), но потом решили, что получается слишком квадратно, и резцом решительного скульптора обвели ему колесные арки гипертрофированными дугами. А вот в жизни эти бублики не оттягивают на себя много внимания и не дробят солидную глыбу пятиметрового кузова. Teramont статен, внушителен и даже благороден.

Простые, как на «Поло-седане», задние фонари уживаются со светодиодными фарами в базовой комплектации, а широкая юбка из неокрашенного пластика – с «дорогими» гранями c малым радиусом перегиба (это визитная карточка высокотехнологичной фольксвагеновской штамповки). Размером гигант обеспечивает себе уважение на дороге – это ожидаемо, а вот настоящим сюрпризом стало внимание к «Терамонту», будто к оранжевому Lamborghini. С той разницей, что люди не стесняются подходить и спрашивать о нем.

— Он как что? Как «Шкода-Кадиллак»? — вежливо спрашивают вполне офисного вида мужчины на парковке нашего бизнес-центра. В чем-то, конечно, как Skoda, а в чем-то даже и Cadillac. Пусть Teramont на 14 см короче, чем Cadillac Escalade, он на 16 см длиннее «Туарега» и на 34 см перерос Kodiaq, который подразумевался в вопросе.

Интерес проявляли даже, выразимся деликатно, потребители вне целевой аудитории продукта. Пока мы фотографировали Teramont, из служебной постройки РЖД вышел мужчина, чей род занятий едва ли оставляет ему силы и время на чтение книг и посещение театра.

— Ну чё, это чё, в новом кузове, ваще новый что ли? И чё? Чё, не Туарег? А тогда чё? Ну в смысле Фольксваген чё? Фольксваген Терамонт? И чё, миллионов пять хотя бы стоит?

По вопросам ясно, что Teramont выглядит, внушает. В обывательском сознании круглая цифра в 5 миллионов все еще приклеена к таким грандам, как Range Rover, Mercedes GLS, «семерка» BMW и Porsche Cayenne. Словом, к моделям, которые сегодня легко могут стоить и 8, и 10 миллионов. Но самый большой Volkswagen в начальной комплектации Origin стоит 2,8 млн рублей. Наше исполнение Exclusive тянет уже на 3 579 000 рублей, однако силовой агрегат тот же – двухлитровый турбомотор (220 л.с.), 8-диапазонный автомат ZF и полный привод с подключаемой через многодисковую муфту задней осью. Таких машин на первом тесте в США не было – только версии атмосферной с «шестеркой» (3,6 л, 280 л.с.).

Входи, располагайся

Первое впечатление от интерьера: простоват. Знакомые по «Тигуану» элементы (например, блок климата) в автомобиле на три размера больше выглядят как-то несолидно, хотя внятно сформулировать какие-то претензии не получается. Возможно, так выглядел бы интерьер рамного вездехода вроде Pajero Sport или Toyota Fortuner, если бы Volkswagen решил построить что-то подобное на шасси пикапа Amarok. И пластмассовые панели под дерево удивляют. Может быть, это культурный код, который должны считывать американцы, привыкшие к пластиковому «паркету» в японских машинах? Свою поправку в восприятие вносит запах недорогого автомобиля – такого нет в «Туареге», но есть в «Шкоде» Yeti.

Посадка в «Терамонте» высокая. Это точно машина на платформе MQB, а не Land Rover? С обзорностью полный порядок, габариты помогает чувствовать почти горизонтальный капот. Широкие сиденья не имеют акцентированной боковой поддержки, зато в них не устаешь и после нескольких часов в дороге. Любители жаловаться на короткую подушку кресла обретут в «Терамонте» счастье. Педальный узел поначалу не понравился – великовата разница по высоте между педалями газа и тормоза. Впрочем, это замечаешь первые три дня.

Нельзя сказать, что внутри шумно, но заметный фон дают штатные шины Kumho – они гудят даже на небольшой скорости. А вот аэродинамические шумы не беспокоят даже на 140 км/ч. Диодные фары светят хорошо, пучок света очерчен резко, правда из дополнительных «плюшек» – только автоматическое переключение между ближним и дальним, и то – за доплату. Подсветка поворотов реализована по старинке: загорается левая или правая противотуманка.

Меньше, да лучше

Проколов по части ходовых свойств от «Фольксвагена» мы не ждали – их и нет. Руль удивительно легкий: даже на стоящей машине его можно вращать мизинцем (я попробовал, прежде чем написать этот заезженный оборот). При этом реактивное усилие прозрачное и интуитивное. Ход умеренно жесткий: на крупных неровностях потряхивает, на втором и третьем ряду тряска и удары субъективно ощущаются сильнее. Зато огромный кроссовер собран при любых маневрах, и сбить его с намеченного курса колдобинам не под силу.

И все-таки мы здесь собрались ради двигателя, не так ли? Двухлитровая «четверка» удивительно слаженно работает с 8-ступенчатым автоматом. Коробка любит высшие, экономичные передачи, но охотно переключается вниз, не дожидаясь кикдауна. Максимальные 350 Нм тяги доступны уже с 1500 об/мин – двигатель энергично везет «на моменте». Редкий случай: турбомотор уступает атмосферному V6 в мощности (220 л.с. против 280), но разгоняет машину быстрее – до «сотни» 4-цилиндровый Teramont добирается за 8,6 с, а не за 8,9.

Разница между моторами заметнее всего в городе: «четверка» энергично стартует и ускоряется с малых скоростей, пока 3,6-литровому V6 нужно раскрутиться и прополоскать горло литром-другим 95-го бензина. Teramont с четырьмя цилиндрами даже воспринимается более легким, хотя разница в массе – всего 45 кг. Разумеется, «шестерка» проявит себя при обгонах, когда скорость и так «за сто» и нужно резко прибавить. Впрочем, и турбомотор с обгонами справляется достойно. Не обязательно даже включать спортивный режим – он делает реакции на газ более нервными. Итак, наш вердикт – двухлитровый Teramont состоятелен, и поправки на «слабые силы» не требует ни в городе, ни на трассе. Остается ответить на последний вопрос: не съест ли он Touareg?

Предполагаем, что два крупных кроссовера уживутся в России. Сегмент достаточно большой, а модели получились очень разными. Высококлассный Touareg с его регулируемой пневмоподвеской готов к сдвигу литосферных плит, извержению цунами и метеоритному торнадо. Его владелец будет играть с передовой медиасистемой, ездить в комфорте и тишине в изысканном салоне и радоваться: его машина не настолько хуже Bentley Bentayga, насколько дешевле. Teramont – совсем другая история. Пусть он на полмиллиона дешевле – это его, а не Touareg можно взять в базовой комплектации и не переживать, что чего-то недополучил. Трехзонный климат, подогрев сидений и медиасистема с 8-дюймовым экраном включены в счет.

Teramont – это новый формат минивэна. В этом контексте крепкая кожа лучше изысканной, простор важнее благородной отделки, семь полноценных мест переигрывают массаж в передних креслах. Это редкий семиместный кросовер, где «семь» значит 7, а не 5+2, а за третьим рядом еще остается 330 л багажника. И мы не знаем минивэна, который можно было бы испортить полным приводом и клиренсом в 203 мм. \m

Volkswagen Teramont R4 TSI Нравится Огромный автомобиль, с которым легко He нравится Пластмассовое дерево есть, а дизеля нет Вердикт Американская машина по версии немцев 1984 см³, R4 турбо, 220 л.с., 350 Нм 8-ступенчатый «автомат» 0-100 км/ч — 8,6 с, 220 км/ч 1985 кг

Подробные технические характеристики

Volkswagen Teramont R4 TSI Тип двигателя Бензиновый, R4 турбо Рабочий объем, см3 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 220/4400-6200 Макс. момент, Нм/об/мин 350/1500-4400 Тип привода подключаемый полный Коробка передач автоматическая, восьмиступенчатая Передняя подвеска пружинная, стойки Макферсон Задняя подвеска пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм 5036х1989х1769 Колесная база, мм 2979 Дорожный просвет, мм 203 Снаряженная масса, кг 2060 Разгон 0-100 км/ч, с 8,6 Макс. скорость, км/ч 190 Расход топлива (комб.), л/100 км 9,4

Иллюстрации: Алексей Сулима, Андрей Моторов