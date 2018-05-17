Harley-Davidson из фильма «Терминатор 2» продадут на аукционе

Знаменитый мотоцикл Harley-Davidson из фильма «Терминатор 2: Судный день» продадут на аукционе Icons Legends of Hollywood Auction. За модель FLSTF Fat Boy, которой управлял Арнольд Шварценеггер, планируют выручить более 250 тысяч долларов. Об этом сообщает SyFy.

О техническом состоянии мотоцикла пока нет никакой информации. При этом одновременно с ним аукционный дом Profiles in History выставит на торги мотоцикл из фильма «Судья Дредд», миниатюрную копию звездолета Jupiter 1 из «Затерянных в космосе», а также еще один космический корабль, который использовался при съемках фильма «Чужие».

Мотоциклы Harley-Davidson пользуются популярностью не только в Голливуде, но и у тюнеров по всему миру. Так, недавно швейцарская Bündnerbike построила на базе чоппера Harley-Davidson Softail Slim S самый дорогой в мире мотоцикл. Стоимость байка составила 1,8 миллиона швейцарских франков (112 миллионов рублей).

«Харлей», получивший название Blue Edition, украсили 360 брилиантами, встроенными в бензобак часами и позолоченными деталями.