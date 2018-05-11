Представлен самый дорогой мотоцикл в мире

Пульс

Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей

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11 мая 2018

Швейцарский кастомайзер Bündnerbike построил на базе чоппера Harley-Davidson Softail Slim S самый дорогой в мире мотоцикл, украшенный 360 бриллиантами и встроенными в бензобак часами. Стоимость – 1,8 миллиона швейцарских франков (около 1,79 миллиона долларов США или 112 миллионов рублей).

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Байк подготовлен в сотрудничестве с часовой маркой Bucherer и получил название Blue Edition. В работе над проектом было занято восемь человек из Bündnerbike и Harley-Davidson, которые потратили год на разработку и 2500 часов на постройку мотоцикла.

Байк имеет уникальный синий цвет благодаря шестислойному покрытию, нанесенному поверх посеребренного металла. Сама технология нанесения держится в секрете.

Некоторые детали позолочены, а бензобак украшают почти четыреста бриллиантов, среди которых есть даже камень на 5,4 карата. Он находится в специальном съемном кейсе, закрытым бронированным стеклом.

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На другой стороне бензобака находится еще один похожий сейф. В нем находятся особые часы марки Carl F. Bucherer, подготовленные специально для этого проекта. Этот же кейс выступает в роли виндера, отвечая за подзаводку часов.

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Ранее стало известно, что первый в мире супербайк – Vincent Black Lightning – продали за 929 тысяч долларов. Всего выпущено 30 экземпляров такого мотоцикла.

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Теги:
FordF-150Harley-Davidson
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