Torsus Terrastorm: внедорожный минивэн с 29-сантиметровым дорожным просветом

В салоне Torsus Terrastorm разместятся до 20 человек. Все кресла имеют каркас из листового металла и трехточечные ремни безопасности (при желании их заменят на пятиточечные). Обивка — ткань либо экокожа.

Конфигурацию можно менять — например, поставить сиденья друг напротив друга и добавить к оснащению многофункциональный столик.

У каждого пассажира есть индивидуальная лампа, дефлекторы климатической установки и динамики. Весь отсек облицован 30-миллиметровой теплоизоляцией; противоскользящий пол покрыт двухмиллиметровым слоем поливинилхлорида.