Torsus Terrastorm: внедорожный минивэн с 29-сантиметровым дорожным просветом

Основа Torsus Terrastorm — полноприводные фургоны Volkswagen Crafter/MAN TGE 4Motion с изготовленным заново пластиковым обвесом. Некрашеные накладки не только выполняют защитную функцию, но и маскируют интегрированную лебёдку вместе с защитными пластинами днища. Гамма двигателей модели состоит из двухлитровых битурбодизелей мощностью 140 и 176 лошадиных сил (340 и 410 Нм соответственно). Их можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» либо восьмидиапазонным автоматом.
Внедорожный минивэн будет доступен в двух вариантах оснащения: TT1 Coach и TT2 Nomad. Оба получат усиленное шасси, полный привод, задний дифференциал с блокировкой, лебедку с тяговым усилием 5,5 тонны, а также защитное покрытие кузова и алюминиевые пластины толщиной пять миллиметров под днищем. Они прикрывают двигатель, радиатор, трансмиссию, задний мост, топливный бак и емкость с жидкостью AdBlue, предназначенной для очистки выхлопных газов.
Подвеска спереди — это стойки Макферсон с газовыми амортизаторами Bilstein B6. Сзади — рессоры с усилителями Ironman 4x4 Load Plus и опциональные амортизаторы Profender Dakar с выносными резервуарами.
На всех колесах – шины BF Goodrich All Terrain T/A KO2. Дорожный просвет Террашторма составляет 290 миллиметров, почти как у нового Ford Bronco с пакетом Sasquatch. Углы въезда и съезда — 26 и 20 градусов соответственно. Базовый вэн может штурмовать броды глубиной до 690 миллиметров, а с пакетом Deep Wave — до 820 миллиметров.
В салоне Torsus Terrastorm разместятся до 20 человек. Все кресла имеют каркас из листового металла и трехточечные ремни безопасности (при желании их заменят на пятиточечные). Обивка — ткань либо экокожа.
Конфигурацию можно менять — например, поставить сиденья друг напротив друга и добавить к оснащению многофункциональный столик.
У каждого пассажира есть индивидуальная лампа, дефлекторы климатической установки и динамики. Весь отсек облицован 30-миллиметровой теплоизоляцией; противоскользящий пол покрыт двухмиллиметровым слоем поливинилхлорида.
Для демонстрации возможностей Террашторма Torsus построил два специальных вэна: скорую помощь Medicav и грузовой вариант Cargo. Перый, к примеру, можно оборудовать системой подачи кислорода, дефибрилляторами или электрокардиографами. Второй — это самая простая модификация для сервисных бригад или курьерских служб, вынужденных доставлять посылки в отдалённые поселения.