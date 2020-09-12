Tesla делают с применением деталей из строительного магазина

Применение дешёвых материалов из ближайшего строительного магазина вызвало у владельца кроссовера за 55 тысяч долларов искреннее негодование, которым он поспешил поделиться с пользователями форума Tesla Motors Club. Многие владельцы Model Y, к своему удивлению, обнаружили на своих электрокарах аналогичные детали — отличался только цвет пластикового «дерева» и аккуратность сборки: у кого-то кусочки были отпилены, а у кого-то, судя по неровным краям, просто отломаны. Предположительно, накладки нужны для защиты радиатора от повреждения хомутом. В каталоге запчастей Tesla эти детали отсутствуют.