Автопилот Tesla перепутал ребенка с дорожным конусом

В прошлом году владельцу Tesla Model S удалось обмануть автопилот электрокара с помощью апельсина. Он зафиксировал фрукт на руле, благодаря чему включилась система автоматического управления, на которой мужчина проехал около 45 километров.

Обязательным условием для работы этой системы является то, что водитель должен постоянно держать руки на руле. В нем установлены специальные сенсоры, которые следят за давлением на руль и приложенным усилием.