Автопилот Tesla перепутал ребенка с дорожным конусом

На видео, опубликованном Canal Tesla Brasil, виден весь процесс, когда автомобиль пытался распознать человека. Сначала на экране мультимедийной системы отобразились оба объекта – и мальчик, и конус. Затем на какое-то время конус пропал и на дисплее остался только ребенок, но в итоге автопилот решил, что перед ним именно дорожный конус.
В прошлом году владельцу Tesla Model S удалось обмануть автопилот электрокара с помощью апельсина. Он зафиксировал фрукт на руле, благодаря чему включилась система автоматического управления, на которой мужчина проехал около 45 километров.
Обязательным условием для работы этой системы является то, что водитель должен постоянно держать руки на руле. В нем установлены специальные сенсоры, которые следят за давлением на руль и приложенным усилием.