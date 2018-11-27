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18:41

Как работает (и ошибается) автопилот Tesla показали в 360 градусах

Автомобиль в ролике едет на автопилоте по серпантину

Пользователь YouTube с ником Pranav Kodali опубликовал видео с визуализацией данных, поступающих от камер системы Autopilot компании Tesla. На 360-градусном ролике показана работа автопилота версии 2.5 во время движения автомобиля по серпантину, за причудливый контур получившему название «Хвост дракона».

В видео можно увидеть, как системы выделяет границы дорожного полотна, определяют положение разделительной линии и движущиеся объекты. Однако несмотря на продвинутость комплекса автономного управления, он иногда ошибается и путается в определении правильной полосы движения.

В январе нынешнего года владелец Tesla Model S показал, как с помощью апельсина можно обмануть функцию авторуления, входящую в состав системы автономного управления Tesla. Обязательно условие для ее работы — водитель должен всегда держать руки на руле. Для этого в руль интегрированы сенсоры, которые мониторят давление и приложенное усилие.

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