Как работает (и ошибается) автопилот Tesla показали в 360 градусах

В январе нынешнего года владелец Tesla Model S показал, как с помощью апельсина можно обмануть функцию авторуления, входящую в состав системы автономного управления Tesla. Обязательно условие для ее работы — водитель должен всегда держать руки на руле. Для этого в руль интегрированы сенсоры, которые мониторят давление и приложенное усилие.