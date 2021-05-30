Активисты подожгли строительную площадку берлинского завода Tesla

Как сообщает агентство Reuters, на стройке завода Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg в окрестностях Берлина ночью произошёл пожар площадью около трёх квадратных метров. По данным уголовной полиции Германии, ответственность за поджог на территории будущей фабрики по выпуску электрокаров взяли на себя активисты леворадикальной группировки Vulkangruppe. Они заявили, что целью пожара было уничтожение шести силовых кабелей и отключение энергоснабжения предприятия. Причиной радикалы называют тот факт, что Tesla якобы не «зелёная», не экологичная и не социальная компания. Немецкая Gigafactory станет первым производственным предприятием Tesla на территории Европы. Открытие завода запланировано на конец текущего года.
В ходе строительства фабрики Tesla столкнулась с активным сопротивлением защитников окружающей среды. Активистам «Зелёной лиги Бранденбурга» и Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии недавно удалось добиться временного судебного запрета на вырубку 83 гектаров хвойного леса в Грюнхайде к югу от Берлина. В иске против Tesla активисты указали, что уничтожение лесного массива может привести к разрушению мест обитания и гибели охраняемых животных — ящериц и змей. Кроме того, строительная техника побеспокоит лесных обитателей во время зимней спячки, а раскопка земли приведет к проблемам с водоснабжением в регионе.