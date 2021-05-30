Активисты подожгли строительную площадку берлинского завода Tesla

В ходе строительства фабрики Tesla столкнулась с активным сопротивлением защитников окружающей среды. Активистам «Зелёной лиги Бранденбурга» и Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии недавно удалось добиться временного судебного запрета на вырубку 83 гектаров хвойного леса в Грюнхайде к югу от Берлина. В иске против Tesla активисты указали, что уничтожение лесного массива может привести к разрушению мест обитания и гибели охраняемых животных — ящериц и змей. Кроме того, строительная техника побеспокоит лесных обитателей во время зимней спячки, а раскопка земли приведет к проблемам с водоснабжением в регионе.