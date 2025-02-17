Недовольных владельцев Tesla из Китая оштрафовали на десятки тысяч долларов

За последние несколько лет Tesla подала в суд на шесть частных клиентов в Китае, шесть блогеров и два СМИ. Из 14 дел компания выиграла 11. Одно было урегулировано во внесудебном порядке, и еще два находятся на апелляции.

Один из исков был подан Чжан Ячжоу — владелицей Model 3, которая утверждала, что тормоза ее электрокара отказали и она попала в ДТП. Чжан припарковала разбитый электрокар перед дилерским центром Tesla, прикрыв машину баннером с надписью «отказ тормозов» и встав на нее с мегафоном в руках.

Tesla подала иск о клевете против Чжан, заявив, что у той нет никаких доказательств неисправности тормозов. Компания выиграла. Чжан обязали выплатить эквивалент 23 тысячи долларов (около двух миллионов рублей) и принести публичные извинения. Делать это ответчица отказывается, заявляя, что имеет полное право критиковать производителя.