Tesla готовится к запуску новой Model Y на китайской Гигафабрике

Передняя часть будет напоминать обновленную Model 3, а задние фонари, судя по шпионским фотографиям, будут выполнены в стиле Cybertruck. Не исключено, что в оформлении используют красные декоративные вставки, чтобы придать электрокару более спортивный и агрессивный вид.

Что касается шанхайской Гигафабрики, то недавно она выпустила трехмиллионный автомобиль, причем темпы производства растут с большой скоростью: если на выпуск первого миллиона ушло 32 месяца, то с двух до трех миллионов — всего 13 месяцев. В среднем с конвейера сходит по одному электромобилю каждые 30 секунд.