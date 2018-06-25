Tesla сделает платным доступ к Сети из своих автомобилей

Компания Tesla решила взимать дополнительную плату за доступ к интернет-сервисам, несвязанным с безопасностью. Для клиентов марки, заказавших автомобили после 1 июля текущего года, будут доступны два пакета сетевых услуг: стандартный и премиальный. Отличаться они будут набором приложений и доступных функцией. Об этом сообщает Electrek.

Базовый, стандартный вариант подключения в Сети будет доступен бесплатно для всех владельцев электромобилей Tesla. Он позволит получать «по воздуху» обновления прошивки автомобиля, а также пользоваться приложения, потребляющими небольшое количество трафика. В частности, речь идет о навигационной системе, которая, однако, не сможет отображать спутниковую карту местности и трафик в режиме реального времени.

Платный премиальный пакет позволит получить доступ к расширенным функциями навигации, а также медийным сервисам и интернет-браузеру. Подключиться к интернету можно будет через WiFi или LTE. Премиальный пакет сетевых услуг обойдется в 100 долларов в год (6300 рублей). При этом покупателям Model S и Model X, а также Model 3 с салоном premium компания готова предоставить год бесплатного обслуживания.

В январе прошлого года Tesla ввела плату за право пользования сетью зарядных станций Supercharger. Покупателям новых Tesla Model S и Model X предложили вместе с автомобилем карту на бесплатные 400 киловатт-часов энергии, что эквивалентно примерно 1600 километров пробега. После ее исчерпания зарядка становилась платной: в зависимости от штата плата взималась за минуту или киловатт-час.