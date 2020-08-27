Tesla устроила аварию с полицейскими машинами, пока водитель смотрел фильм

Полицейский остановился на дороге, чтобы помочь другому сотруднику дорожного патруля, попавшему в ДТП. В это время «Тесла» на скорости въехала в патрульную машину, которую ударом отбросило в стоявший рядом автомобиль шерифа.

От удара оба полицейских упали на землю, но почти не пострадали, в отличие от автомобилей: патрульная машина лишилась переднего бампера, фары и крыла. У второго полицейского автомобиля отлетело левое заднее колесо, а крыло и двери смялись от столкновения с другой машиной и деревьями.