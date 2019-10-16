Посмотрите, как Tesla Model 3 проходит краш-тесты в секретной лаборатории

В начале июля электроседан установил рекорд безопасности на тесте Euro NCAP. Автомобиль смог набрать 94 процента по показателю работы активных систем безопасности, что стало лучшим результатом за всю историю европейских краш-тестов — прошлый рекорд принадлежал Citroen С5 Aircross с показателем 82 процента.

В середине сентября безопасность электромобиля подтвердили и в американской комиссии. Седану Model 3 удалось получить высший балл по всем категориям испытаний, что сделало его вторым в мире электромобилем после Audi e-tron, попавшим в лидеры рейтинга Top Safety Pick+.