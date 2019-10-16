Посмотрите, как Tesla Model 3 проходит краш-тесты в секретной лаборатории

В начале июля электроседан установил рекорд безопасности на тесте Euro NCAP. Автомобиль смог набрать 94 процента по показателю работы активных систем безопасности, что стало лучшим результатом за всю историю европейских краш-тестов — прошлый рекорд принадлежал Citroen С5 Aircross с показателем 82 процента.
В середине сентября безопасность электромобиля подтвердили и в американской комиссии. Седану Model 3 удалось получить высший балл по всем категориям испытаний, что сделало его вторым в мире электромобилем после Audi e-tron, попавшим в лидеры рейтинга Top Safety Pick+.
Отчасти, таких результатов компании удается добиваться именно благодаря существованию собственной лаборатории. Ее используют уже не первый год, однако сегодня производитель впервые показал, как она выглядит изнутри. На этой площадке Tesla испытывает все автомобили, прежде чем отправить их на любые сторонние тесты, самостоятельно выявляя и устраняя недочеты.
Седан Model 3 выпускают в трех версиях: базовой с задним приводом и запасом хода 415 километров, полноприводной Lond Range с пробегом до 560 километров на одном заряде и топовой Perfomance с запасом хода в 530 километров и разгоном до 100 километров в час за 3,4 секунды. Официально электромобили не поставляются в Россию, однако их можно купить через неофициального дилера Moscow Tesla Club. Версия Standart Range обойдется примерно в 4,5 миллиона рублей, самая производительная Model 3 стоит более 6 миллионов.