На завод Tesla готовили кибератаку. США подозревают в этом россиянина

Согласно информации, опубликованной на портале Teslarati, россиянин предлагал работнику завода Tesla миллион долларов в обмен на сотрудничество, но тот сдал его ФБР. Публикацию прокомментировал глава Tesla Илон Маск: он написал в Twitter, что ценит поступок своего сотрудника и подтвердил, что «это была серьезная атака».
Минюст США в свою очередь сообщил о задержании 27-летнего Крючкова, который в период с 15 июля по 22 августа контактировал с работником неназванного предприятия в Неваде и предлагал ему сделку. Когда на его след вышло ФБР, мужчина попытался покинуть страну, но был арестован. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что в курсе задержания Егора Крючкова и дипломаты пообещали связаться с россиянином в ближайшее время.
У Tesla уже были проблемы с одним из сотрудников в 2018 году, техником того же самого невадского завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартином Триппом. Его обвиняли в шпионаже и саботаже, в том числе в передаче секретной информации третьим лицам. Компания подала иск против Триппа, заявив, что он организовал «кампанию саботажа», написав компьютерную программу, которая позволила получить доступ к секретным данным на несколько гигабайт. Информацию он продал трём покупателям.
Ещё одно обвинение касалось передачи СМИ ложной информации о том, что на Model 3 устанавливаются поврежденные батареи. Позже, уже в 2020 году, Tesla заподозрили в продаже Model S с дефектными батареями, у которых была возможна утечка охлаждающей жидкости, приводящая к возгоранию.