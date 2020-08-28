На завод Tesla готовили кибератаку. США подозревают в этом россиянина

Минюст США в свою очередь сообщил о задержании 27-летнего Крючкова, который в период с 15 июля по 22 августа контактировал с работником неназванного предприятия в Неваде и предлагал ему сделку. Когда на его след вышло ФБР, мужчина попытался покинуть страну, но был арестован. Посольство России в Вашингтоне сообщило, что в курсе задержания Егора Крючкова и дипломаты пообещали связаться с россиянином в ближайшее время.

У Tesla уже были проблемы с одним из сотрудников в 2018 году, техником того же самого невадского завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартином Триппом. Его обвиняли в шпионаже и саботаже, в том числе в передаче секретной информации третьим лицам. Компания подала иск против Триппа, заявив, что он организовал «кампанию саботажа», написав компьютерную программу, которая позволила получить доступ к секретным данным на несколько гигабайт. Информацию он продал трём покупателям.