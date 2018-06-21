Компания обвинила техника в передаче секретной информации

Пульс

Tesla подала на сотрудника в суд за шпионаж и саботаж

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21 июня 2018

Компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника, который обвиняется в организации саботажа, продаже и передаче третьей стороне секретной информации, в том числе фотографий конвейера, которые делать запрещено. Об этом сообщает Bloomberg.

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Иск подан против бывшего техника невадского завода по производству аккумуляторов Gigafactory Мартина Триппа. Как говорится в документе, после отказа в повышении он организовал «кампанию саботажа», написав компьютерную программу, которая позволила ему получить доступ к секретной информации. Она работала с трех разных компьютеров, позволив скачать несколько гигабайт данных. Их Трипп передал трем покупателям, чьи личности не установлены. Затем Трипп попытался скрыть следы взлома, но ему это не удалось.

Помимо этого, Триппа обвиняют в том, что он передавал СМИ ложную информацию. В частности, он утверждал, что компания не может запустить новое производственное оборудование, а в некоторые Model 3 на заводе устанавливаются поврежденные батареи.

Tesla намерена получить компенсацию и требует возместить убытки. Их сумма не разглашается.

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